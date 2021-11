Boric sobre denuncia de acoso: “Sostengo que no tengo nada que esconder”

Durante el último debate de Anatel previo a las elecciones presidenciales de este domingo, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió en la instancia a la denuncia en su contra por presunto acoso sexual.

“Dado lo sensible de un tema de estas características, quiero dejar en claro que estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial, o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas”, partió diciendo el actual diputado.

“Yo sostengo que no tengo nada que esconder, jamás he cometido acoso. Sin embargo, también tengo el deber de reflexionar, respecto de situaciones machistas o comentarios machistas que podamos haber cometido en el pasado, que tanto antes, como hoy día no son correctos“, agregó.

Respecto a la acusación Boric fue categórico al sentenciar que “no hay una denuncia presentada, pero yo estoy totalmente disponible a cualquier tipo de investigación”.

“No basta con que solo yo afirme la inocencia, eso lo han hecho muchas personas que han sido acusadas de lo mismo. Acá se tiene que entregar todas las garantías a quienes se han sentido víctimas de acoso, abuso o maltrato, para poder realizar las denuncias con total seguridad y respeto a su integridad”, remarcó el candidato.