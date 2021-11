“Nadie podría decir que yo he discriminado” dice Kast y Boric le responde con temas de su propio programa

En medio del debate presidencial Anatel, el candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast se refirió a los cuestionamientos por su postura en temas valóricos donde según sus contrincantes habrían sesgos y discriminación, como en el caso de los beneficios a mujeres casadas en su programa y el rechazo al Matrimonio Igualitario.

En ese sentido, José Antonio Kast se defendió de las críticas, y aseguró que “nadie podría decir que yo he discriminado a alguien. No pueden decir que yo crea que un padre solo, que una madre sola, que abuelos solos, que un gay o una lesbiana no puedan educar a sus hijos. Conozco personas que lo han hecho muy bien, me siento orgulloso de ser amigo de ellos. Y jamás he dicho que la clase de religión sea obligatoria”.

Consultado por Constanza Santa María por un tweet de 2017 en que se refería al “lobby gay”, el candidato dijo que sí cree que existe un “lobby gay”, el cual rechaza.

“Sí hay lobby gay. Estuvo en el Congreso, a la salida de las salas, todos los activistas del lobby gay. Yo no tengo problemas con el mundo homosexual porque respeto la dignidad de las personas, cosa distinta es cuando se hace un lobby permanente para tratar de influir en el Congreso”, manifestó.

Gabriel Boric tomó la palabra y le respondió: “Como lo hacen los pescadores, los trabajadores, los sindicatos, que están regulados por la Ley del Lobby, no habría problema con eso”.

“Pero si hablamos de discriminación, José Antonio… subsidio solo para familias casadas, página 172 de tu programa; a los jubilados se le quiere subir la pensión solo a las Fuerzas Armadas, página 151 de tu programa; coordinación para perseguir a activistas de izquierda, página 27; prohibición del Matrimonio Igualitario, página 81; Eliminación del Ministerio de la Mujer y la obligación a una niña violada de ser madre, página 171. La verdad es que aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de derechos humanos de todos y todas”, le reprendió.