Senador Huenchumilla: “Habiendo cinco senadores DC, votamos cada uno por su lado y eso perjudica a nuestra candidata”

El senador Francisco Huenchumilla cree que su partido, la Democracia Cristiana (DC), al ser un partido de tradición está viviendo un “natural desgaste”, por lo que después de las elecciones del 21 de noviembre debe entrar es un proceso de modernización.

“Los partidos se desgastan, el mundo cambia, el panorama del siglo XXI es distinto, las estructuras no se cambian y permanecen un poquito anquilosada, entonces eso hace que tengamos algunos problemas de funcionamiento y tengamos un día martes pasado (votación del cuarto retiro) bastante negro. Habiendo cinco senadores de la DC, votamos cada uno por su cuenta y eso perjudica a nuestra candidata“, cuestionó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Si bien condenó las amenazas que sufrió la senadora Carolina Goic por votar en contra del proyecto, “otra cosa es que nosotros tengamos una discordancia tan fuerte, sobre todo cuando tenemos una candidatura a la cual nosotros nos debe con lealtad, firme y fuerte para ella esté conduciendo este proceso”.

“A mí no me parece que en la recta final, donde estamos peleando la jefatura de Estado, se produzca este tipo de discordancias que afecta a la línea de flotación. Por lo tanto, debemos sublimar el interés general que en este caso está representado por la candidatura de Yasna Provoste”, dijo.

En esa misma línea, señaló que “uno puede votar por convicción, pero eso se contrapone con la ética de la responsabilidad, eso está estudiado en la literatura, respecto que muchas veces uno se ve entre dos fuegos”. Añadió que “en este caso la responsabilidad es con la candidata”.

En cuanto al proyecto de retiro de fondos, y que sea considerado como malo, señaló que “eso que sea un mal proyecto lo dice un sector chileno, es un tema discutible. No hay verdad en economía, los economistas se han equivocado a lo largo del siglo XX y han sido los causante de todas las crisis financieras que han habido”.

“Nosotros ojalá pudiéramos consensuar entre los empresarios, el gobierno y la oposición un sistema de seguridad social que le dé tranquilidad a la gente, le dé legitimidad al modelo, de tal manera que hagamos en en materia de seguridad social una cosa seria, porque la gente cuando es joven no piensa en esto, pero cuando es viejo necesita tener su sistema de seguridad social. Y no hemos tenido, lamentablemente, ese gran acuerdo que debiéramos tener partiendo por los empresarios, que acepten que su modelo fracasó, y ese es un acto de realismo que los grupos económicos no han hecho“, reflexionó el senador.

Revisa sus declaraciones a continuación: