“Es su vida personal”: Marcela Cubillos criticó “interpelación” de José Antonio Kast a Macarena Pizarro

A días de las Elecciones Generales 2021 este lunes se realizó el último debate presidencial organizado por Anatel (Asociación Nacional de Televisión de Chile), con miras a los comicios de este domingo 21 de noviembre.

La instancia estuvo marcada por tensos cruces entre los aspirantes de La Moneda y uno de ellos protagonizó una polémica con la periodista Macarena Pizarro. Se trata de José Antonio Kast quien consultó a la comunicadora del Chilevisión si “¿usted es casada?”, a lo que ella respondió que “soy divorciada, pero creo que eso no tiene ninguna importancia”.

Este cruce se dio posterior a la pregunta de Macarena al candidato del Partido Republicano sobre su proyecto que establece incentivos para las mujeres casadas.

“Me pareció completamente improcedente”

En ese contexto, la convencional constituyente, Marcela Cubillos, se refirió al cruce entre la periodista y el abanderado republicano. La abogada aprovechó su cuenta de Twitter para expresar su parecer sobre este hecho.

“Me pareció completamente improcedente la pregunta a Macarena Pizarro sobre si ella está o no casada“, comenzó escribiendo la convencional, quien agregó que “no tiene por qué responder una pregunta sobre su propia vida ni ser interpelada en algo personal por un candidato“.