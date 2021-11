Kast y su traspié en pregunta económica en el debate: “Es un concepto técnico que quizás no manejo, pero eso no va a cambiar la campaña”

Uno de los momentos débiles del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, durante el debate presidencial de este lunes fue cuando reconoció no saber cuál es el PIB tendencial para el país.

Consultado este martes sobre este traspié, el candidato explicó que “cuando uno a veces no entiende bien la pregunta, puede dar una respuesta o no dar respuesta. Depende si a usted le dicen crecimiento, PIB tendencial, PIB crecimiento… cada uno tiene una manera de interpretar lo que es el crecimiento“.

“Yo siempre he hablado de crecimiento, que la proyección de crecimiento es del 2%. Y ustedes me habrán visto en otras entrevistas hablar de un crecimiento proyectado del 2%”, precisó.

“Cuando me hablan del PIB tendencial, bueno, es un concepto técnico que quizás no manejo, pero eso no va a cambiar toda la campaña, todo lo que hemos realizado, y que en la respuesta además digo: ‘mire, usted me habla del crecimiento del 2%, nosotros le queremos hacer crecer al 5% y al 7%. Por lo tanto, se subentiende en que si llegamos acuerdo en como usted lo plantea, es algo entendible. Quizás no entendí el concepto, pero sí entiendo el fondo“, reconoció.