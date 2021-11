Senador Ossandón (RN) decidió abstenerse en votación de acusación constitucional contra el Presidente Piñera

El senador Manuel José Ossandón (RN) decidió abstenerse en la votación de la acusación constitucional presentada contra el Presidente Sebastián Piñera por la investigación “Pandora Papers”.

“Estoy acá no para medir intenciones, sino para probar hechos, por lo mismo concluir que el Presidente Piñera realmente usó su posición presidencial para influir a favor de la Minera Dominga, no tiene a mi juicio ningún sustento probatorio“, declaró el senador en la instancia.

“Es cierto que con los antecedentes expuestos podríamos presumir que para el Presidente sería conveniente decretar como zona de embargo ambiental un lugar donde el principal accionista es su mejor amigo, pero es solo una suposición. Volvemos a lo mismo, no tenemos como comprobarlo, busqué en el informe acusatorio pero solamente me encontré solo con presunciones”, complementó Ossandón.

Además, señaló que “hoy no tengo antecedentes concretos y objetivos para votar a favor de la destitución del Presidente, no me es posible concluir que existan actos de la administración del Presidente Sebastián Piñera sean suceptibles a encuadrarse o subsumirse en alguna de las causales escritas en el artículo 52 letra A de la Constitución Política de Chile”.

Finamente, puntualizó que “la estabilidad de Chile es cuidar la figura presidencial, pero no a cualquier costo. La primera forma de garantizar la institucionalidad es que un Presidente respete las normas que todos los chilenos también estamos obligados a cumplir. Voto abstención a los dos capítulos“.