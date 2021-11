Senadora Carvajal denunció amenazas a la salida de su oficina parlamentaria en Chillán

“No voy aceptar este tipo de amedrentamiento”, señaló la senadora Loreto Carvajal (PPD), luego de presentar una denuncia formal en la Fiscalía por el robo y las amenazas de la que fue parte ella y su equipo regional.

“Ayer (domingo) luego de terminar las actividades de campaña en la región, nos dirigimos a mi oficina donde organizamos la jornada de hoy lunes y cargamos material, en ese instante el auto de uno de mis asesores fue atacado, le rompieron uno de sus vidrios, robaron un computador con material administrativo importante y un papel con una leyenda: ‘Fuera Loreto’. Sin lugar a dudas una amenaza que no se puede aceptar”, relató la parlamentaria los hechos.

Por esta razón, la senadora Carvajal y su equipo comenzaron las acciones judiciales correspondientes para dar con los responsables del robo y las amenazas. “He realizado las gestiones correspondientes ante la Fiscalía y Carabineros para que se investigué el hecho y se dé con quien hizo este ataque”, y agregó que “como país no podemos aceptar que personas violentas se tomen la política, es una lucha que nos costó años de sacrificio y muchas vidas para dejarla en manos de violentistas”.

En esta línea, la senadora Loreto Carvajal reiteró que “tengo más de 20 años en política y nunca he recibido una amenaza de este tipo, puedo entender que haya personas que no compartan mi ideario político, pero la violencia, las amenazas nunca deben, ni pueden ser aceptadas”.

Finalmente, la parlamentaria por la región de Ñuble aclaró que continuará con su trabajo en terreno como lo tenía programado. “Seguiré con mi campaña tal como he venido haciéndolo y a todas y todos quienes me apoyan tengan certeza que no decaeré, ni moveré un pie mi posición a favor de ustedes”, puntualizó.