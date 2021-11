Vocera de Provoste tras el debate: “Lo que vimos anoche fue una pelea entre hombrecitos que parecía más bien una pichanga de barrio”

La vocera y coordinadora programática de la campaña presidencial de Yasna Provoste, Javiera Arce, valoró el desempeño de su candidata en el debate presidencial de este lunes, afirmando que “la estrategia del equipo programático, así como con el equipo de comunicaciones, era aprovechar cada segundo para ir instalando nuestras ideas y dejar en claro que somos un programa que se las juega por las transformaciones, pero que queremos también restablecer el orden y la paz. Eso lo pudimos hacer”.

“Lamentablemente, lo que vimos anoche fue una pelea entre hombrecitos que parecía más bien una pichanga de barrio que otra cosa“, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

En ese sentido, dijo que “Yasna no tenía mucho más que hacer que tratar de establecer y presentar su programa, además sólido, que está financiado, que está hecho por un equipo bastante amplio, por la ciudadanía, pero también de manera muy responsable”.

“Lo que estamos tratando de buscar es una opción convocante, una opción dialogante y para nosotros también no tuvimos ningún empacho en hablar de orden público, no hubo miedo al momento de explicar lo que ocurrió con el malentendido proyecto de indulto”, agregó, indicando que “lo que ella ha dicho es que esto es sobre los prisiones preventivas, aquí no hay un perdonazo”.

Con respecto a la incertidumbre sobre los resultados de este domingo, Arce dijo que esta es “la primera vez que vemos que es una elección que se realiza en un contexto de una crisis social y política muy fuerte, donde además que ninguno de los candidatos -más allá de estas encuestas que están súper cuestionadas- no se observa por sobre los 40 puntos”.

“Ayer el desempeño, por lo menos de uno de los líderes que sería en este caso la persona que está liderando las encuestas, J. A. Kast, no está ni de acuerdo con su propio programa, que había calculado mal los datos, se han burlado además de otro candidato que supuestamente tampoco maneja muy bien las cifras. Pero lo de Kast es vergonzoso, es una persona que ni siquiera leyó su propio programa y no estaba de acuerdo con su programa“, criticó.