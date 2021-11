Presidente del partido Comunes renuncia tras revelarse la millonaria campaña de Oliva

Esta tarde el presidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, renunció oficialmente a su puesto luego de que Ciper revelara la millonaria rendición de gastos en la campaña a gobernadora regional de Karina Oliva.

En total fueron 137 millones de pesos los desembolsados a solo siete integrantes de la campaña de Oliva, cifra estratosférica comparable solo a la candidatura presidencial de Sebastián Piñera en 2017.

Precisamente uno de esos siete integrantes de campaña fue Ramírez, quien hoy a través de su cuenta de Twitter se refirió a la polémica situación.

“Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel”, partió diciendo.

“Además me he puesto a disposición de los espacios de mi partido para que se evalúe como corresponde”, confirmó Ramírez.

“Comunes debe ser parte de una propuesta de país que apunte a la construcción de un pueblo, con una mayoría social y política que sea capaz de darle sentido a todo lo que viene”, añadió.

“Lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobada por el SERVEL”, aseguró.

En la misma línea remarcó que el partido “tiene como valor ético que nadie de su dirección ni de los equipos puede ganar sueldos superiores a 2.500.000, en mi caso mucho menos. Sin embargo, se ha buscado perjudicar a Comunes”.

Revisa sus descargos a continuación.