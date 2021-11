Presidente Piñera tras rechazo a acusación constitucional: “Siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza”

Rodeado de los ministros del comité político y la primera dama, el Presidente Sebastián Piñera se refirió este miércoles, desde La Moneda, al rechazo de acusación constitucional en su contra en el Senado e hizo un llamado a mejorar la política.

“Ayer el Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos, suposiciones o meras conjeturas y sin ningún fundamento. Quiero reconocer la actitud de los diputados y senadores que actuaron con seriedad y responsabilidad”, partió diciendo.

“Lamentablemente, en esta oportunidad siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogos y acuerdos para enfrentar estos enormes desafíos. Hoy más que nunca debemos trabajar para superar el grave deterioro que está afectando la calidad de nuestra política, donde muchas veces priman los interés partidistas o electorales por sobre el interés superior del país y los chilenos”, dijo.

“Nos preocupa el afán de algunos por demoler y arrasar con todo nuestro pasado, incluyendo nuestras mejores tradiciones, nuestros héroes y nuestros símbolos patrios“, agregó.

Junto con erradicar el populismo y la demagogia, el Presidente hizo un llamado a fortalecer las bases del crecimiento económico y el Estado de Derecho.

En ese sentido, dijo que “tenemos que aprender de los errores del pasado de nuestro país, porque muchos de estos caminos ya los hemos recorrido en el pasado y sabemos que siempre conducen a dolor, frustración y enfrentamiento”.

“Como Presidente me quedan menos de cuatro meses de mandato y sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme ante ustedes que seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día (…) para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas”, fueron parte de sus palabras finales, comprometiendo los mejores esfuerzos del gobierno “para contribuir a una mayor unidad de los chilenos, para mejorar la calidad de la política, para fortalecer nuestras instituciones republicanas”.