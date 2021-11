Denuncian ante Contraloría a Ministro Juan José Ossa por flagrante intervención electoral

“Juan José Ossa es un ministro porfiado e intervencionista”, dijo el senador Alejandro Navarro luego de los dichos del personero de Gobierno sobre la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

Es por ello, que el legislador, junto a los senadores Juan Pablo Letelier y Jaime Quintana denunciaron al Ministro Juan José Ossa ante la Contraloría General de la República para que investigue y se pronuncie respecto a los dichos de este hacia la aspirante a La Moneda, ya que los parlamentarios argumentan que “su trabajo no es perseguir” a Provoste.

De acuerdo al parlamentario por el Biobío, “el Ministro Ossa señaló en TV que a la única candidata presidencial mujer, no le ha trepidado la mano en buscar la inestabilidad en época electoral, la misma inestabilidad que no se atrevió a condenar como es la violencia, como es haber presentado un proyecto de indulto y no dar explicaciones por eso”.

En esa línea, explicó que “ella hizo todo lo posible para que no se votara ese proyecto en estos días justamente porque la ponía en una situación incómoda. De sus dichos me quedo con que ella no cumplió con lo que en la franja le señaló a todos los chilenos, que era que no le deseaba al resto ser parte de una operación política como ella sostiene que lo fue”.

Además, Navarro dijo que “una abierta intervención en el proceso electoral en el que nos encontramos, con una conducta que se encuentra expresamente prohibida para los integrantes del Gobierno y de la Administración del Estado, tal como ha sido establecido por la propia Contraloría General de la República”.

De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, tal como establece la Constitución y la propia Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, “los cargos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones. Por lo tanto, el funcionario público no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político”.

“En otras palabras”, continuó, “el Ministro Ossa ha quebrantado la Ley, infringiendo el principio de probidad e interviniendo en política contingente, buscando claramente perjudicar una candidatura presidencial distinta a su sector político“.

“Por ello junto a los senadores Letelier y Quintana, le hemos pedido al Contralor Bermúdez que investigue esta denuncia y emita un pronunciamiento, pues aquí no hay lugar a dudas que el Ministro Secretario General de la Presidencia ha intervenido electoralmente en contra de Yasna Provoste Campillay, por lo que debe ser sancionado por el ente fiscalizador, pues no es posible que en pleno Siglo XXI un Secretario de Estado use su cargo para atacar a la única candidata mujer a la presidencia de Chile“, finalizó el senador Alejandro Navarro.