ME-O critica Boric tras quitar respaldo Karina Oliva: “Para ella un estándar, para él otro estándar”

El candidato presidencial del PRO, Marco Enriques-Ominami, criticó el doble estándar de la alternativa de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, luego de restar su apoyo a la candidata a senadora Karina Oliva por la abultada rendición de cuentas ante el Servel.

“Es tremendamente difícil hacer campaña, Karina Oliva fue pillada. Pero más que pillada, es el doble estándar” lo que molesta, dijo ME-O entrevista con “Mucho Gusto” de Mega.

“Kast es el adversario, pero tambiénel diputado Boric hace una cosa que me parece espantosa: fusila a Karina Oliva por una denuncia periodística; él está denunciado, no por periodismo, sino que por mujer, y él dice ‘no, yo me deconstruyo”. Para Oliva un estándar, para él otro estándar“, criticó.

“Yo creo que el Frente Amplio ha cometido un enorme error, que es decir que ellos andan por el camino de barro y andan tirando caca de un lado a otro y dicen ‘pero nosotros no’. Ellos hicieron cosas que son muy complicadas en Providencia, tienen gente de ellos imputados”, dijo.

“Lo de Karina Oliva es gravísimo, pero dejemos que se defienda a tres días de la elección, pero no me gusta el doble criterio“, cerró.