Analista político ve muy difícil “tener certeza de quién va a pasar al balotaje”

Este domingo 21 de noviembre se celebrarán las elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales (Core), comicios que se desarrollarán nuevamente en pandemia, aunque de acuerdo con las autoridades sanitarias, en una mejor posición epidemiológica.

En ese contexto, en la jornada del jueves los siete aspirantes a La Moneda cerraron sus campañas con grandes actos y otros con instancias más discretas. Ante esto, el analista político, Marco Moreno, indicó en ‘La Mañana Interactiva’ de Agricultura que, a pesar de que terminó oficialmente la propaganda electoral e inicia el denominado ‘veto electoral’, “en redes sociales se va a mantener con mucha fuerza, donde circula mucha información incluso encuestas, que de acuerdo a la ley que tenemos no pueden publicarse estudios o sondeos de opinión”.

Para él se seguirá hablando de las elecciones y dando pronósticos sobre qué candidatos están mejor aspectados que otros, sin embargo, el también director de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, cree que “es muy difícil poder en esta elección con tanto nivel de incertidumbre, tener una certeza respecto de quién va a pasar al balotaje, porque eso es lo que vamos a decidir el domingo, no vamos técnicamente es muy imposible que se elija en primera vuelta a alguien”.

Además, enfatizó que “hay un elector alejado de los centros urbanos”, el denominado elector rural que “puede ser bastante sorpresivo de cómo voten, porque las encuestas no captan esa votación más del Chile profundo, eso hace todavía más incierto el escenario que podamos tener el domingo pasado a las seis de la tarde”.

Ante esto, señaló que hay dos tipos de electores, uno mayor de 55 años, que históricamente habían votado y lo hicieron hasta la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales. Pero, “no fueron a votar en octubre en el plebiscito ni en la mega elección de mayo de este año, existía la duda razonable que el contagio podía seguir activo“, dijo Moreno.

“Entraron electores jóvenes, menores de 30 años, que habían votado por primera vez, otros habían votado una vez, no obstante si llegara a mantenerse el nivel de composición y que la gente adulta volviera votar como lo hizo hasta el año 2017, eso es lo que hace también insospechado el resultado”.

Finalmente, el analista político explicó que en Chile no se hacen encuestas electorales, sino que se hacen sondeos, se hacen estudios de clima de opinión pública, “porque es distinto si yo te pregunto por quién vas a votar y me expresas por A o por B, pero yo no sé si tú vas a ir a votar, entonces no es proyectable“.

Ve aquí la conversación con Marco Moreno en ‘La Mañana Interactiva’: