ME-O sobre Boric por caso de Karina Oliva: “El diputado cometió un error, utiliza a gente y después de la desecha”

Marco Enríquez-Ominami se refirió a las acusaciones que enfrenta la candidata a diputada del Frente Amplio, Karina Oliva, por el eventual delito de fraude de subvenciones. El candidato presidencial criticó la postura del Frente Amplio y de su contrincante, Gabriel Boric, en el caso.

“A diferencia del diputado (Gabriel) Boric, presumo inocente a cualquier persona que no esté condenada (…) Creo que el diputado cometió un error, utiliza a gente y después de la desecha –simplemente- por la denuncia de un medio, eso no es justo y no es correcto”, afirmó.

“Creo que es inaceptable que, a horas de la elección, se manipule el escenario y eso va a quitar ganas de participar. Se vuelve muy complicado que allanen así una sede de un partido. Me parece que es el momento en que la gente sea el gran juez de Chile, el único juez, son ustedes”, insistió Marco.

Y recalcó: “Creo que es una manipulación inaceptable a horas de la elección, pero también quiero decir que no me pareció correcto lo que ha hecho el diputado. No es correcto condenar a alguien, utilizarlo primero, ponerlo de candidata a gobernadora, ponerla de candidata a senadora, desecharla, condenarla y no respetar la presunción de inocencia. Creo que es incorrecto”.

En la actividad, Enríquez-Ominami también se refirió al allanamiento ocurrido ayer en la sede de Comunes, asegurando que “las puertas no hay para qué romperlas de esa manera, hay otros mecanismos bastante más simples”. “Había una especie de show mediático que no me parece correcto. No me gustan los shows mediáticos, menos a horas de un momento tan sensible”, dijo.

“Creo que, con todas estas noticias, mucha gente dice ‘aquí son todos iguales’ y no va a ir a votar, eso es lo que me ocupa hoy. Lo de ayer fue un mal episodio, el Frente Amplio tendrá que responder por estas acusaciones de corrupción, el Frente Amplio está hoy acusado, pero los supongo inocentes. Tal como ellos no cumplen con eso, yo supongo inocente al partido del Frente Amplio. Ellos tienen una acusación muy grave”, insistió.

Y puntualizó: “No me gusta el doble estándar porque el diputado, respecto de sus acusaciones de acoso sexual, se exculpó, pero respecto de una acusación de un medio hacia una candidata de él, no. Me parece que no es justo. No al show mediático, calma, serenidad, Chile requiere respetar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos. Llamo a la calma y a la serenidad porque mañana está la mejor manera de ser todos jueces. Todos, durante un día, serán los jueces de la República, cada uno de ustedes decide su futuro”.