Franco Parisi afirma que apoyará en segunda vuelta al candidato que el Partido de la Gente escoja

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió durante esta jornada a su imposibilidad para sufragar durante estas elecciones generales y sobre su apoyo a candidatos en una eventual segunda vuelta, en caso de no avanzar en la carrera hacia La Moneda.

En conversación con 24 Horas, Parisi explicó desde Estados Unidos que aunque espera avanzar a segunda vuelta, apoyará al candidato que su partido escoja. Lo anterior lo realizarían a través de una consulta en línea, “nosotros creemos en la democracia digital del partido de la gente, nosotros le vamos a mandar la pregunta a nuestros adherentes, usted quiere votar por candidato a, b, no votar o libre decisión”.

Respecto a no haber podido regresar al país en todo el período de campaña, Parisi argumentó que no pudo viajar por temas laborales, como también por sus problemas de salud, luego de haberse contagiado de Covid-19.

En el mismo marco, tuvo duras críticas para algunos de sus contendores, argumentando que a diferencia de otros, el debió trabajar, lo que habría sido otra de sus razones para no poder viajar a Chile: “Yo tengo que trabajar, a mí no me mantiene el partido ni tampoco me mantiene el congreso. La señora Provoste estuvo en campaña desde agosto siendo financiada por todos los chilenos y el señor Boric desde enero”.

El candidato aprovechó también la instancia para enfatizar en que se debe avanzar en materias de voto adelantado y voto electrónico, como también la posibilidad de realizar las elecciones en dos jornadas, como se realizó por ejemplo con el plebiscito del año 2020.