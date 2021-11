Franco Parisi: “Existe una posibilidad del 60% de que pasemos a segunda vuelta”

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), se refirió a su ausencia en estas elecciones, a cuándo volverá al país, sus opciones de pasar a segunda vuelta y la deuda que tiene por pensión alimenticia.

En conversación con 24 Horas, Parisi afirmó sobre su no presencia en Chile: “Tengo que trabajar, a mi no me mantiene ni el partido ni el Congreso”.

Con respecto a su estado de salud, aseguró que “ayer (sábado) me tomé el PCR y los resultados deberían estar el lunes”, agregando que “hay planificación de ir a Chile, pero no puedo decir cuándo”.

Sobre el proceso eleccionario, el abanderado del PDG sostuvo estar “muy contento de la gran cantidad de gente que está votando, quizás nosotros fuimos un motor para esa mayor votación”.

En la misma línea, Parisi indicó que de acuerdo a sus proyecciones, existe “una posibilidad del 60% de que pasemos a segunda vuelta”.

“Yo creo en más democracia y ojalá que en la próxima elección presidencial el PDG tenga una elección con 5 o 6 candidatos y que salga el mejor”, añadió.

Por otra parte, el candidato fue consultado sobre la demanda en su contra que tiene por una deuda alimenticia con sus hijos, indicando que “eso se está discutiendo en tribunales”.

“Dejemos que la situación fluyan en los tribunales y que no lleguen documentos reservados a un canal de televisión”, expresó.

Agencia Uno.