Franco Parisi no podrá votar en las elecciones 2021

Franco Parisi, no podrá votar en estas elecciones presidenciales 2021. Al parecer, el El candidato presidencial del Partido de la Gente no realizó su cambio de domicilio, por lo cual no tiene la posibilidad de emitir su voto en Estados Unidos, país donde reside actualmente.

Es necesario destacar que Parisi es el único candidato que realizó su campaña presidencial de forma telemática. El abanderado vive en Alabama y no ha regresado a Chile, donde mantiene deudas por las pensiones de alimentos de sus hijos, causa que lo privaría de libertad en caso de que pise el territorio nacional.

El candidato tenía programado su regreso hace dos semanas, sin embargo señaló que el resultado de su PCR no fue claro, por lo cual repitió el examen, el cual habría arrojado Covid-19 positivo, según sus declaraciones.

Por lo anterior, se mantiene realizando cuarentena en su casa de Estados Unidos, lugar donde sigue las elecciones sin participar como votante ya que está inscrito en el Servicio Electoral con su domicilio ubicado en la comuna de La Reina y no realizó el cambio respectivo.