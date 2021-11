José Antonio Kast se refirió a resultados en el extranjero tras votar en Paine: “No me he preocupado”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se trasladó hasta la comuna de Paine para emitir su voto en las Elecciones 2021. En la instancia, el abanderado del Frente Social Cristiano fue acompañado por un amplio contingente militar.

Tras emitir su sufragio, Kast señaló: “Lo principal es que puedan concurrir mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad”.

Por otra parte, el candidato evitó emitir más declaraciones manifestando que “hemos dicho todo lo que teníamos que decir (…) Hoy día es mejor no hablar tanto”

En comparación a las elecciones del año 2017, donde también fue candidato, manifestó: “Es una elección muy distinta donde nosotros hemos podido crecer”.

Finalmente, sobre los resultados en el extranjero, donde fue superado ampliamente por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró: “Estaba tan preocupado de hacer huevos revueltos que no me he preocupado de las elecciones en el extranjero”