Ricardo Lagos tras emitir su voto: “Pasada la elección tenemos que concordar un camino común”

El ex presidente Ricardo Lagos llegó hasta el Liceo Instituto Superior de Comercio (INSUCO) ubicado en la comuna de Santiago, para emitir su sufragio en estas elecciones 2021.

En la instancia, el ex mandatario realizó un llamado a votar: “Es muy importante para todos los chilenos y chilenas participar, especialmente entender que autoridades unipersonales como es el Presidente de la República, y colegiadas como diputados y senadores, van a tener una tremenda tarea: avanzar para que Chile y todos los chilenos avancemos, y que se pueda hacer una coordinación adecuada con la Convención Constitucional”, señaló el ex mandatario.

Además, Lagos se refirió al clima que se vive actualmente a nivel nacional en medio del proceso: “Hay mucho enojo entre nosotros, hay ira y a ratos indignación. Es normal en una elección, pero tenemos que aprender a superar que pasada la elección tenemos que concordar un camino común. Esa sería, sinceramente, mi aspiración como chileno”.

Proyección sobre resultados de Yasna Provoste

Por otra parte, el ex presidente se refirió a Yasna Provoste (DC), la candidata de su coalición: “Me gustaría pensar que le va a ir bien pero en democracia ustedes deciden, y en un día como hoy no hay misterios respecto de cómo vota un ex presidente si ese presidente es consecuente con sus ideas, y yo lo soy”.

A lo anterior, agregó: “Está claro que es una candidata la que tengo, pero no vengo aquí a decir que voten por ella, vengo a decir que voten pensando en lo que ustedes creen es mejor para Chile, y eso lo vamos a encontrar después, cuando concordemos una mirada común”.

