Diputada Carolina Pérez dispara contra Kast: “Más que ofrecer un camino del orden y la seguridad, ofrecen más inestabilidad al país”

Este lunes la reelecta diputada de Revolución Democrática, Carolina Pérez, conversó con La Mañana Interactiva de Agricultura para referirse al panorama electoral que dejó la victoria en primera vuelta de José Antonio Kast, asegurando que este último representa una “inestabilidad política y social”.

“El desafío de pasar a segunda vuelta y enfrentar una candidatura como la de Kast, enfrentar la inestabilidad política y social que nos ofrece, es una de las grandes preocupaciones que hoy día nos aquejan”, partió diciendo.

En la misma línea además remarcó que desde el comando de Gabriel Boric “tenemos cerca de un mes de campaña que nos tiene que obligar a convocar a la ciudadanía, a creer en un camino de cambio, con estabilidad y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ello”.

Respecto a cómo lograrán aquello, Pérez detalló que “tenemos el desafío de convocar a votantes que quizás durante una primera vuelta se inclinaron por proyectos de cambio, pero más de centro”.

“Creo que hay que convocar a los votantes de Yasna Provoste, los votantes socialistas, hay que ser capaces de convocar a los votantes que creyendo en los cambios no fuimos capaces de convencer, en términos de nuestro camino”, añadió.

Por otro lado, al referirse a como afectaría a la ciudadanía un eventual gobierno del abanderado del Frente Social Cristiano, la diputada fue bastante crítica al pronosticar una posible “crisis de gobernabilidad”.

“Yo no sé si su programa tiene que ver con el orden cuando, a mi juicio, la verdadera gobernanza va de la mano con la transformación. Yo no sé si alguien piensa que no vamos a generar una tremenda crisis de gobernabilidad si es que los cambios por los que viene luchando hace tanto tiempo no se concretan“, aseguró.

“Más que ofrecer un camino del orden y la seguridad, como se ha buscado instalar, ofrecen más inestabilidad al país”, afirmó Pérez.

En la misma línea aseguró que prueba de aquello es que “tenemos a más de un 80% de la ciudadanía que rechaza a las AFP, y tenemos un candidato que pretende mantenerlas, y subirle las pensiones a las Fuerzas Armadas”.

