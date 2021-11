Diputados UDI solicitan al Gobierno enviar a la “brevedad” nota de protesta por dichos de embajador argentino

El diputado integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira (UDI), junto a su par Juan Manuel Fuenzalida (UDI), le solicitaron al Gobierno enviar a la brevedad una nota de protesta al presidente Alberto Fernández por las declaraciones que realizó el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien calificó a José Antonio Kast como “antiargentino” y “rupturista”.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas aseguraron que los dichos del representante argentino en el país constituyen una “abierta intromisión” en la política nacional, calificando las declaraciones como “inaceptables” y que son “propias de un activista de izquierda que está más preocupado de perder su trabajo que de hacerlo como corresponde”.

“Le hemos solicitado al Gobierno que, a través del ministro de Relaciones Exteriores, le pida al Presidente Fernández que llame a consulta al señor Bielsa, quien de manera inédita se está entrometiendo en la política interna de nuestro país, pero más grave aún, está desconociendo y faltándole el resto a la mayoría de los chilenos que legítimamente votaron por José Antonio Kast en primera vuelta”, señalaron los parlamentarios UDI.

“Cometió una acción desesperada que no podemos tolerar”

En esa línea, Moreira y Fuenzalida agregaron que “ante esta grave situación, lo que corresponde también es que se envíe una nota de protesta al gobierno argentino, porque es inaceptable que un funcionario extranjero realice este tipo de declaraciones con total liviandad”, insistiendo en que “el señor Bielsa cometió una acción desesperada que no podemos tolerar, y que es propia de los activistas de izquierda que no respetan las mayorías y que no son capaces de comprender que su ideología va en completo retroceso en toda Latinoamérica, salvo en dictaduras como las que existen en Venezuela o Nicaragua”.

“Lo que corresponde es que el gobierno adopte todas las medidas necesarias debido a la gravedad de este caso, y solicite al Presidente Fernández -o a Cristina Fernández, porque a esta altura nadie sabe quién gobierna en Argentina- que haga ver que un embajador no puede entrometerse de esta manera en los asuntos internos de un país, menos aún faltándole el respeto de esa forma a los casi dos millones de chilenos que ayer votaron por Kast”, agregaron los legisladores.

Por último, los parlamentarios anunciaron que le solicitarán a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que invite al embajador argentino a las futuras sesiones, de manera que “aclare el tenor de sus dichos y explique bajo qué excusa es capaz de entrometerse en nuestros asuntos internos y, peor aún, calificar a un candidato presidencial con esos términos”.