Emilia Schneider es la primera diputada electa trans de Chile: “A mí me llena de orgullo”

Emilia Schneider se convirtió este domingo en la primera diputada electa transgénero del país. Representando el distrito 10, la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), obtuvo 26.130 votos (5,7%).

Junto a ella, en las comunas Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja, salieron electos por Apruebo Dignidad Gonzalo Winter, Alejandra Placencia y Lorena Fries. Por Chile Podemos Más ganaron Jorge Alessandri y la doctora Cortero, mientras que por el Frente Social Cristiano, Johannes Kaiser. Y por el Nuevo Pacto Social, Helia Molina.

En conversación con el matinal “Tu día” de Canal 13, Schneider dijo que “para mí es una gran noticia, pese a que sectores como los que representa J. A. Kast se han negado históricamente en la Cámara en nuestro derechos. A mí no me basta que el diputado Schalper me diga que es una buena noticia, espero que en el Congreso eso se viera”.

“A mí me llena de orgullo, de honra, poder representar a mi comunidad, a las diversidades, a las disidencias sexuales, de hacer historia y hacer historia por quienes vinieron antes que yo y quienes vendrán”, agregó.

Además, la diputada electa hizo un llamado a quienes votaron por ella y la comunidad LGTBQ+ “a que no tengamos miedo, yo sé que el día de ayer fue un día de ayer fue un día duro. Sé que si vemos la experiencia comparada cuando avanzan estos tipos de discursos, como Trump y Bolsonaro, los crímenes contra nuestra comunidad aumentan. Pero acá tenemos que estar firmes y por eso tenemos que darlo todo en segunda vuelta”