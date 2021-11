Lagos Weber ratificó su apoyo a Gabriel Boric en segunda vuelta: “Él tiene la responsabilidad y no la tiene fácil”

Tras el incierto escenario electoral que quedó latente el domingo, ante la mayoría alcanzada por el candidato de derecha, José Antonio Kast, y la sorprendente votación de Franco Parisi, quien quedó fuera del balotaje en el tercer lugar de las preferencias, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) ratificó su apoyo en segunda vuelta al diputado Gabriel Boric, indicando que es el propio parlamentario quien debe abrirse a “hacer un programa más amplio” para que no quede en duda el respaldo del resto de la oposición.

En entrevistas con Radio Futuro y CNN Chile, Lagos Weber señaló que “la derecha en Chile controla casi la mitad del Senado y también en la Cámara Baja tuvieron la capacidad de interpretar a más chilenos, entonces hay que aprender de experiencias pasadas“.

“Acá las definiciones no son indiferentes, le corresponde a Gabriel Boric, partidos de la Nueva Mayoría accedieron a apoyar sin condiciones; entonces, hay que hacer un programa más amplio, no negociaremos, pero él tiene la responsabilidad y no la tiene fácil; su discurso hay que ponerlo a prueba”, indicó.

El senador sostuvo que “la disyuntiva es clara, o es Kast o Boric, sólo estas dos alternativas. Yo votaré por Boric, pero lo otro es que espero mucho más de este candidato. No pido ser parte del gobierno, me quedo con que la DC (Democracia Cristiana) debería apoyar al candidato”.

“No sé si harán otro programa, pero hay que revisarlo en materia tributaria por ejemplo; entonces cuando se habla de gradualidad y humildad, hay que llevarlo a la práctica. Le dieron un portazo a la Nueva Mayoría hace un tiempo, si fuéramos rencorosos no habría por qué apoyarlo, pero ahora no hay por donde perderse, hay que ser convocantes, quiero escuchar, y si hay que detener a esta extrema derecha hay que hacer gestos”, agregó.

Además, el legislador emplazó al actual diputado por Magallanes a consolidar mejor sus propuestas en materia de seguridad pública y violencia. “Hoy está dividido el Congreso, puede aprobar leyes de simple mayoría pero en quórum no se consigue nada”, expresó.

Lagos Weber sostuvo que “tenemos un proceso complejo por eso, a opinión personal creo que hay cabida para un apoyo sin condiciones, pero la responsabilidad es de Boric, sobre cómo entusiasmar a los chilenos, cambiar el discurso en seguridad y violencia. Yo converso con la ciudadanía trabajadora y el tema de seguridad ciudadana está al tope, incluso más que la salud, chilenos que la pasan mal con este tema que debe ser abordado con un lenguaje que le haga sentido a la población”.

Sobre la baja participación ciudadana que hubo en primera vuelta, concretando más de un 50% de abstención en el padrón total, el parlamentario consideró que a su juicio, “hay millones de chilenos que no participaron en la primera vuelta, al igual como en la elección pasada, y a esas chilenas y chilenos también hay que hablarles y tratar de entender por qué no fueron a votar por ninguno de los candidatos que hubo”.

“Tener claro qué les voy a decir a ellos en materia de seguridad, en economía, en creación de empleo, cuántas viviendas voy a crear; tienen que ser cosas concretas que interpreten a muchos chilenos que no votaron por ninguno de ellos, y que además, se preocupan de cosas que han escuchado de esas candidaturas”, complementó.

Parisi “interpretó a casi un millón de chilenos”

Consultado sobre Franco Parisi, el senador afirmó que otro de los inconvenientes que deberá resolver la carta presidencial de Apruebo Dignidad es cómo interpretar al votante de Parisi, quien obtuvo un sorpresivo 12,8% de las preferencias.

“Aquí no hay que menospreciar a nadie en Chile (…), porque ocurre que, Franco Parisi, estando en Alabama, no habiendo votado, siendo cuestionado por el no pago de una pensión de alimentos gigantezca, y no habiendo puesto un solo pie en Chile, resulta que interpretó a casi un millón de chilenos y chilenas”, señaló.

Lagos Weber sentenció que “eso me dice que no saco nada con convocar a un proyecto transformador para Chile, que se necesita, y que para mí no lo representa Kast, pero no saco nada con atacar a Kast o criticar el voto a Parisi, sino tengo que entender por qué fue, entonces tenemos que afinar nuestra propuesta en eso”.

Agencia Uno.