Matías Walker (DC) y la segunda vuelta presidencial: “Vamos a ser oposición a quien sea que gane el 19 de diciembre”

El diputado DC Matías Walker y senador electo por la Región de Coquimbo afirmó que su partido actuará como oposición en el próximo gobierno, ya sea que gane Gabriel Boric o José Antonio Kast.

Sobre la derrota de Yasna Provoste, el parlamentario recordó que ella “no buscó esta candidatura presidencial, me consta, se lo fuimos a pedir, dado el rol que tuvo como presidenta del Senado, los acuerdos de mínimos comunes, que dieron tantos beneficios (…)”.

“Lo que pasó después todos lo conocemos. Paula Narvaéz la emplazó públicamente una y otra vez a ir a una primaria, Yasna Provoste renuncia a la presidencia del Senado, va a una primaria, pero Paula Narváez en vez de ponerse detrás de la candidatura de Yasna Provoste, no hizo ningún gesto de apoyo público y se demoró dos minutos cuando Yasna Provoste no pasó a segunda vuelta de ir a apoyar la candidatura de Gabriel Boric. Eso habla muy mal de Paula Narvaéz, y eso explica en parte las razones del resultado que obtuvimos“, criticó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Acá se equivocan quienes señalan que esto fue el resultado de la DC. Yasna Provoste fue la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, fue la candidata presidencial del PS, PPD, PR y Ciudadanos”, agregó.

En ese sentido, dijo que “algunos apoyaron con más entusiasmo que otros” y que “hubo falta de lealtades, no solamente de Paula Narvaéz, sino que muchos candidatos al parlamento del PS, del PPD, que simplemente no hicieron campañas con Yasna Provoste”.

Además, Walker dijo que espera no votar en blanco en segunda vuelta y “yo espero que la DC tome una definición. Se le da mucha importancia la definición que tome la DC y yo creo que esta decisión no corresponde a los partidos, yo creo que corresponde a los ciudadanos. Los votos no son endosables”.

“Lo que sí es que hay una definición, en que estamos todos de acuerdo, y me alegro mucho, porque se lo escuche también a Gabriel Ascencio (jefe de bancada) de que vamos a ser oposición a quien sea que gane el 19 de diciembre. Eso me parece muy bien. Acá hay que despejar que estemos negociando cuotas de poder, ni nada parecido. Vamos a ser una oposición constructiva por el bien de Chile, dado el equilibrio de fuerzas que existe en el Senado”, dijo.

“Lo importante es qué señales va a dar Gabriel Boric hacia el electorado DC, que es en su mayoría adultos mayores, gente del mundo rural que sigue votando por nosotros, que quiere estabilidad, que quiere que se respeten las reglas del juego, que quieren que se respeten los tratados internacionales que han dado estabilidad a Chile, que se respete el Estado de Derecho, que no se vengan a rodear la Convención como plantea el PC ni a desalojar el Senado como plantea también el PC”, señaló el senador electo.

“En eso, Gabriel Boric tiene que cambiar en 180° su discurso. El discurso del domingo de Gabriel Boric no le gustó a nadie, porque le habló a su electoral, habló de compañeros y compañeras. Él tiene que hablarle a los chilenos y chilenas. Tiene que ser un jefe de Estado, tiene que convocar a las grandes mayorías nacionales”, dijo.

Consultado por los votantes DC que votaría por Kast, Walker reiteró que “los votos no son endosables y Gabriel Boric es el que tiene la responsabilidad de evitar que el electorado, no los militantes, de la DC, que oscila en el millón de persona, vote por él y no por J. A. Kast, y ese electorado va a tener que darle certezas de un país estable que respete las reglas del juego, que tiene paz social y condena la violencia”.