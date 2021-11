Yasna Provoste anuncia que votará por Gabriel Boric en segunda vuelta

La excandidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, entregó este martes su apoyo a Gabriel Boric para las elecciones de la segunda vuelta presidencial, el 19 de diciembre.

“El 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric. Tenemos el deber de continuar trabajando por el reencuentro de las y los demócratas en la construcción de una patria para todas y todos, un país en el que no seamos enemigos por pensar distinto, en el cual la colaboración y la construcción en común sea parte de nuestra forma de ser”, dijo la senadora.

“Hoy hago un llamado a todos y todas que se sientan parte de nuestra comunidad de la centroizquierda. Lo dije el domingo en mi calidad además de cristiana uno tiene que tener siempre presente de no hacerle a los demás lo que no gustó que hicieran con uno mismo. No demoraremos esta decisión como lo hizo el Frente Amplio el 2017 permitiendo la llegada de Sebastián Piñera al gobierno”, criticó la democratacristiana.

“Quiero hacer un llamado a todos quienes se sienten parte de nuestra comunidad de la centroizquierda a que comprometan su voto por Gabriel Boric y a que trabajen activamente por esta opción. No nos hagamos esperar, entre las dos alternativas que nos ofrece la segunda vuelta nuestra opción es clara”, agregó.

A lo anterior, Provoste sumó que “los democratacristianos no tenemos una opción distinta que votar por Gabriel. A mí me parece que cualquier decisión de un democratacristiano en un sentido distinto solos favorece la opción de la ultraderecha que es Sebastian Kast (sic). Votar en blanco no es propio de los democratacristianos porque eso favorece la opción de la ultraderecha”.