Cristián Monckeberg y resultados de las elecciones: “Sí hay responsabilidad en la actitud la Convención Constitucional”

Desde la Región del Biobío, donde está sesionando la Convención Constitucional, el convencional Cristián Monckeberg (RN) conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura sobre las elecciones presidenciales y cómo están afecta el trabajo de la instancia.

Con respecto a los apoyos de los integrantes a uno de los abanderados, el exministro de la Segpres dijo que “creo que la Convención como tal inmiscuirse o tomar decisiones colectivas, no me parece razonable ni adecuado. Cada uno tendrá su corazoncito y cada uno decidirá a quién apoya, si apoya o no apoya”

“Ahora bien, generar campañas del terror y decir que con este la Convención no va a llegar buen puerto o con este otro sí va a llegar a buen puerto, tampoco me parece adecuado. Lo que tiene que ocurrir aquí es entender que nos queda 6 ó 7 meses de trabajo, que tenemos que entregar una propuesta constitucional para que la ciudadanía la evalúe”, señaló.

En este contexto, dijo que “esto pasó porque el proceso constituyente ya debería estar terminado o a punto de terminar. Ocurre que producto de la pandemia, del traslado de las elecciones, la Convención cruzó dos gobierno y eso lo hizo más complejo”.

“El gobierno que se va elegir es uno que tiene que dar estabilidad, certezas, tranquilidad, tiene que producir cambios y la Convención está llamada a lo mismo. Lo lógico es que el futuro gobierno trabaje de buena manera con la Convención”. “Si el futuro gobierno pretende llevarse la Convención a La Moneda o interferir en el proceso, yo creo que es una mala decisión”, dijo Monckeberg.

En cuanto a los resultados de las elecciones y el equilibrio en los resultados en el Parlamento, el convencional expresó que “yo creo que la Convención no es la única responsable, pero sí tiene una gran responsabilidad de cómo la ciudadanía vota favorablemente y de manera clara en mayo en una tendencia y a los pocos meses el péndulo vuelve hacia el otro lado. Y vaya que se demoro poco en volver”.

Añadió que “sí hay responsabilidad en la actitud la Convención. Creo que la borrachera inicial del triunfo de mayo, está bien celebrar y tratar de imponer una visión, pero cuando eso se aumenta, cuando no se percibe diálogo, miradas distintas, cuando se quiere imponer una sola visión, cuando se cometen errores comunicacionales gigantes, la ciudadanía claramente aprovechó lo que corresponde aprovechar: las elecciones siguientes para dar su señal”.

“Una señal clarísima de lo que ocurrió el domingo es que sí hay responsabilidad en el funcionamiento de la Convención y en la marcha de la Convención, por lo tanto, es una señal de alerta gigante”, afirmó.