Diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez valoran aprobación en Cámara de extensión de Estado de Emergencia

Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, valoraron la aprobación en la Cámara de la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

La mantención de la medida por otros 15 días más (a partir del sábado 27 de noviembre) fue visada por la Cámara Baja por 80 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones.

En su intervención, Alessandri fue categórico al emplazar a quienes votaron en contra. “Qué fácil es decir que no, cuando tú y tu familia duermen tranquilos, que fácil es decir que no cuando no tienes que pasar la noche en vela defiendo a tus hijos con una escopeta, que fácil es decir que no cuando a ti no te hacen barricadas para llegar a tu hogar, que fácil es decir que no cuando no te han quemado tu emprendimiento”.

Asimismo señaló que “el domingo Chile nos pidió condenar la violencia sin matices, nos pidió avanzar en mejorar y hacer cambios con paz y estabilidad. Nos pidió sensatez. Hoy para nosotros es sensatez que una familia duerma más tranquila en La Araucanía gracias a que existe un despliegue de las Fuerzas Armadas de día y de noche”.

Por su parte, Ramírez aseguró que “el orden público y el combate contra el terrorismo deben ser siempre una prioridad. Gabriel Boric demuestra con sus votaciones que no está dispuesto y no lo estará”.

Por último, dijo que “seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos por los chilenos que viven aterrados día a día en La Araucanía”.

Ahora el proyecto deberá pasar al Senado, cámara que verá la iniciativa durante la tarde y de visarla, la extensión se dará como aprobada.

Agencia Uno