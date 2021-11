Mario Desbordes llamó a RN a apoyar a Kast: “No quiero un gobierno donde la extrema izquierda decida el destino de nuestro país”

Durante la jornada de este miércoles, Mario Desbordes, llamó a los militantes y consejeros regionales electos de Renovación Nacional (RN) a apoyar al candidato republicano José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial.

Mediante su cuenta de Twitter, el exabanderado de Chile Vamos aseguró que “he planteado a Renovación Nacional que debemos apoyar a José Antonio Kast“.

“Más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. No quiero un gobierno donde la extrema izquierda decida el destino de nuestro país“, agregó el extimonel de RN.

Finalmente, Desbordes aclaró que no está contemplando actualmente ser parte del próximo gobierno. “¿Ser parte de un eventual gobierno? Eso no es tema hoy, prioridad es elección del 19.12″.

