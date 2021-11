Kast aseguró que “no es obstáculo” modificar su programa de gobierno tras defensa de la UDI al Ministerio de la Mujer

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, aseguró este jueves que “no es obstáculo” modificar algunas partes de su programa de gobierno, ya que insistió que “no es un tema de principios“.

La UDI en esta jornada le entregó un documento con 25 propuestas pro mujeres, además de defender el Ministerio de la Mujer y plantearon el “acceso a beneficios sociales sin discriminación por condición conyugal”.

Ante esto, Kast señaló que ellos quieren la reducción de Ministerios, “nosotros íbamos a pasar de 24 a 12. No es un tema de principios cuántos ministerios hay, pueden ser 12, 14, 16, lo importante es la señal, nosotros queremos fusionar ministerios“.

Respecto a las críticas que nacieron antes de las elecciones sobre cerrar la cartera, explicó que “si de alguna manera se instaló el mal concepto de que nosotros no queríamos una preocupación especial por la mujer, eso no es así“. Kast indicó que lo que planteó fue la fusión de ministerios que apunta a tener más recursos, “precisamente para las personas más vulnerables y dentro de las personas que tienen vulnerabilidad mayor, por ejemplo, cuando hay mayor desempleo es la mujer”, señaló.

Es por ello, que reiteró que si algunos puntos de su programa genera dificultad para que algunos partidos se sumen a su candidatura, expresó que para él no es problema realizar modificaciones. “No es un obstáculo para nosotros modificar algunas partes del programa, vuelvo a decir no es un tema de principios“, recalcó.