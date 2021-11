Boric opina sobre los dichos de Jadue y los votantes de Parisi: “No creo que tenga razón”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tomó distancia de las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre los votantes de Franco Parisi, quien obtuvo el tercer lugar en las votaciones de las elecciones de la primera vuelta.

De acuerdo al militante comunista, los adherentes del ingeniero son “tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y lo único que buscan es más plata en los bolsillos con los bonos de término de conflicto, y Parisi lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno de ellos”.

Consultado en “Mucho Gusto”, de Mega, por la opinión de la autoridad comunal, el diputado contestó que “nosotros tenemos el deber de hablarle a todos nuestros compatriotas, y por lo tanto a quienes vieron en Franco Parisi una alternativa, por supuesto que tenemos que convocarlos”.

“Yo no creo que tenga razón”, afirmó, explicando que en el país los sueldos son bajos y “por supuesto que requieren más recursos y eso no está mal”.

En ese sentido, dijo que en lo anterior “hay diferentes maneras de plantearlo”, pero “como si fuera un arrebato individualista, no es así, son necesidades de la gente en las comunas, barrios, regiones que son totalmente legítimas y nosotros somos capaces de convocarlos a ellos”.

Además, dijo que “no tengo ningún interés en andar con polémicas que a la gente no le interesa, hoy tenemos que salir a convocar a los chilenos por un proyecto en positivo, y es por eso que me lo voy a jugar y no por polemizar con otras personas”.