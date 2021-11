Gabriel Boric nombra a Izkia Siches como su jefa de campaña: su primera medida fue un llamado a “evangelizar” en distintas plazas

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, anunció este viernes a la expresidenta del Colegio Médico Izkia Sches como su nueva jefa de campaña.

“Se está sumando muchísima gente a nuestra campaña, y tenemos absolutamente claro que nuestro rol es acogerlos, a todos nuestros compatriotas que quieran construir un Chile más justo. En ese sentido, le he pedido pedido a la doctora Izkia Siches que asuma como nuestra jefa de campaña y que esté desplegándose en terreno, recorriendo en conjunto con mucha gente todos los sectores de Chile“, dijo el diputado.

Por su parte, Siches agradeció la confianza de Boric y dijo que “me siento con la responsabilidad con este proyecto, contribuir agregando una mirada más ciudadana. Sabemos que es un proyecto que está mirando la transformaciones estructurales que requiere nuestro país, pero eso requiere además ocurrir en paz, tranquilidad y con libertad”

“Creo que este proyecto puede convocar a la gran mayoría de Chile. Por eso estoy aquí y me he puesto a disposición, y voy a jugármela en pleno, por convencer a cada uno de los ciudadanos del país que es la esperanza lo que tiene que mover a nuestra patria y no el temor”, agregó.

En este contexto, la médica dio a conocer su primera medida como jefa de campaña: “Quiero convocar a toda nuestra ciudadanía, a la ciudadanía que sueña con un mejor Chile, a este domingo a reunirnos en las distintas plazas de Chile a las 17:00 horas para poder evangelizar lo que va a ser un mejor país para nuestros hijos e hijas. Toda la información va estar disponible en nuestras redes sociales”.

“Esta candidatura no solo depende Gabriel, no solo depende de mí, que vamos hacer lo imposible para que ganemos, necesita el compromiso y apoyo de cada una de las personas del país”, concluyó Siches.