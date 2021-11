Adolfo Zaldívar Palma (DC) solicita libertad de acción y anuncia voto para José Antonio Kast

Adolfo Zaldívar Palma, militante de la Democracia Cristiana e hijo del fallecido senador Adolfo Zaldívar Larraín, pidió libertad de acción a su conglomerado para la segunda vuelta presidencial y manifestó su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Según manifestó en conversación con La Tercera, ha conversado con “muchísimos” pares a nivel regional y ha recibido un gran respaldo.

“Como Demócrata Cristiano, siento el deber de instarlos a seguir el Centro Político y lograr concretar una justa corrección al modelo que existe en nuestro país, es por esto, que debemos tener libertad de acción y no aceptar que nos impongan uno u otro candidato“, señaló.

Zaldívar aseguró que lo principal es que ellos, como partido de centro, impulsen sus ideas no con el partido comunista. “Es más, la DC fue creada para combatir al Partido Comunista, tenemos que ser tajantes en esto, tenemos principios y valores, no los podemos dejar de lado por una coyuntura política. La representación del centro no se va a dar con el partido comunista“, agregó.

“No puede una directiva o una Junta Nacional del partido imponer a toda la militancia un candidato, no puede y tiene que bajarse a los principios y a lo que apunta la DC, que es al centro”, remarcó Zaldívar.

Finalmente, sobre la candidatura del abanderado del Frente Social Cristiano, manifestó: “No tengo dudas que la opción del señor José Antonio Kast va a tomar esa política de centro y va a desarrollar esa política de centro que nosotros como demócratas cristianos ya impulsamos y la tenemos tan presente. No tengo duda que el señor Kast va a ser de este país un país más justo”.