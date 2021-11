Boric envió carta a Junta de la DC y recibió respaldo de Carmen Frei: “La decisión debe basarse en principios, no en conflictos coyunturales”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, envió una carta a los 442 asistentes que participaron en la Junta extraordinaria convocada por la Democracia Cristiana (DC). La misiva fue leída por la presidenta del partido, Carmen Freí, quien reiteró su apoyo al abanderado en la instancia.

“Es la primera vez que me dirijo formalmente a esta junta. Y lo quiero hacer con honestidad y plena conciencia del trance histórico en que nos encontramos como país“, expresó Boric en el documento.

“Quisiera partir reconociendo en la DC a un partido que ha sido de gran importancia para Chile. Al mismo tiempo tengo la convicción más profunda de que ante la disyuntiva que se nos presenta el próximo 19 de diciembre son más aquellas cosas que nos unen que aquellas que nos separan”, agregó el candidato, quien puso énfasis en temas concretos como el proceso constituyente, la protección a los DD.HH, promoción de la inclusión social y avanzar en la garantía de derechos básicos para la población, salud y pensiones dignas.

Posteriormente, Boric se refirió a las diferencias que mantiene con el conglomerado: “Sería hipócrita de mi parte pretender desconocerlas sólo por interés electoral. Pero si es mi obligación reflexionar respecto de nuestra propia conducta, y en ese marco hoy sé que la arrogancia generacional es una mala consejera, que no hay virtud per se en la juventud y la novedad, sino que un proyecto político debe juzgarse por sus convicciones, principios y actuar en consecuencia”.

Además, señaló: “Tal como nos recordó Yasna Provoste, pecamos de inmadurez en demorar hasta el final nuestro apoyo para la segunda vuelta del 2017 al Senador Alejandro Guillier, y que para realizar grandes transformaciones se requiere de grandes acuerdos que corrijan las injusticias del presente sin renegar de los avances del pasado. Un país como el nuestro no se inventa de la noche a la mañana, y tenemos el deber de aprender de los aciertos y errores de quienes estuvieron antes que nosotros”.

“Quiero decirles que, sin importar la decisión que tomen frente a la coyuntura del próximo 19 de diciembre, nos necesitamos para empujar el proceso constituyente, para hacer posible las aspiraciones de cambio de la inmensa mayoría de los chilenos. Nos necesitamos para salir de la injusticia y construir un país mejor sin echar por la borda lo que hasta ahora con tanto esfuerzo hemos alcanzado. Nos necesitamos para proteger nuestra democracia y no retroceder en derechos“, cerró el candidato de Apruebo Dignidad.

Respaldo de Carmen Frei

En la instancia la presidenta del partido, Carmen Frei, entregó su respaldo al candidato y recordó la importancia del proceso electoral. Pese a lo anterior, reconoció: “No formaremos parte del nuevo gobierno”.

Frei, en su discurso inicial, señaló: “Tenemos diferencias programáticas y será responsabilidad de Gabriel Boric convocar a acuerdos legislativos amplios para impulsar, apoyar y darle estabilidad a los cambios que el país requiere”

“Algunos dirigentes del partido han criticado mi reunión con el candidato Gabriel Boric. Me han reprochado por la prensa que por qué lo recibí en el living de mi casa, otros me han dicho que me apresuré. Otros insisten en no creer que no hice ningún pacto secreto, ni peticiones, ni concesiones. La verdad me parece extraño que critiquen el hecho de conversar con un candidato presidencial que pide hablar con la Presidenta de la Democracia Cristiana”, agregó.

Por otra parte, la presidenta del partido expresó: “Es cierto, el Frente Amplio y el Partido Comunista realizaron una campaña odiosa en contra nuestra. Sin embargo, la decisión que debemos tomar debe basarse en principios, no en conflictos coyunturales“.

Finalmente, expuso: “Hoy propongo a esta Junta Nacional extraordinaria, apoyar la candidatura de Gabriel Boric como testimonio que somos un partido a favor de las transformaciones sociales en paz, que promueve la democracia en todo momento y lugar y que defiende el respeto a los derechos humanos en toda época y circunstancias”, respaldando de esta forma la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad.