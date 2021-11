Ministro de Educación revela su apoyo a Kast: “Representa un ideario de mayor libertad”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, reveló que votó en primera vuelta por José Antonio Kast, por lo que mantendrá su elección para la segunda vuelta el 19 de diciembre.

En entrevista con La Tercera, la autoridad dijo que “en mi caso siempre he estado por aquellos candidatos que con fuerza defienden un ideario de libertades para nuestro país”.

A diferencia de Sebastián Sichel, destacó que “Kast logró sintonizar de mucho mejor manera con el chileno medio, que busca mayor libertad, mayor seguridad y certeza en un espacio de orden para seguir progresando. En eso, Kast tuvo mayor velocidad para sintonizar y Sichel estuvo lento en su capacidad de reacción frente a ese escenario”.

En cuanto a la prescindencia por ser ministro, Figueroa justificó que esta “no significa dejar de tener un compromiso con una agenda de futuro para el país y, por lo tanto, identificarse con un candidato que propone mayores libertades, un camino de progreso mucho más evidente y que se hace cargo de los anhelos de los chilenos en materia de seguridad, de orden y de libertad”.

“Cuando uno ve, por ejemplo, que algo tan importante como la libertad de enseñanza está en juego en nuestro país, no corresponde otra cosa que sacar la voz y alertar sobre esa situación“, agregó.

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad“, afirmó el ministro.