Javier Macaya (UDI): “No es de continuidad del gobierno del Presidente Sebastián Piñera la candidatura de J. A. Kast”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, está convencido que el nuevo programa de gobierno que presente el candidato presidencial J. A. Kast va a ser mucho más flexible de lo que podrá llegar a ser el de Gabriel Boric, por el hecho de estar en la misma coalición que el Partido Comunista (PC).

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el senador electo dijo que “yo creo que el mote de extremo le calza mucho mejor al candidato del PC. Lo hemos visto la semana pasada. Para J. A. Kast es mucho más fácil flexibilizar postura con una coalición que es diversa”.

En esa línea, dijo que “estamos confiados que el relanzamiento del programa de gobierno de J. A. Kast va a significar también la posibilidad de mostrar esta flexibilidad mayor y mucho menos rigidez, y mucho menos rol hegemónico y control de un partido como es el PC en la candidatura de Gabriel Boric”.

Sobre el programa del candidato del Frente Social Cristiano, dijo que este “no se construyó pensando en la segunda vuelta, se construyó pensando en la primera vuelta, y desde esa perspectiva tenemos muchos aportes, muchos ajustes y mucha flexibilidad que meterle al programa de gobierno, y colaborar no desde la perspectiva desde la exigencia, sino que desde lo que significa trabajar conjuntamente en un proyecto común”.

“No es la continuidad del Presidente Piñera”

Consultado respecto al apoyo de Sebastián Sichel, Macaya recordó que el propio excandidato de Chile Vamos “dijo el día de la elección de primera vuelta que estaba disponible para conversar con J. A. Kast” y que “a pesar de algunos pueden tener un atisbo de duda, que en ningún caso va a votar por Gabriel Boric”.

Agregó que “eso abre el espacio para la conversación, no hay que presionar a las personas que están con sus tiempos y sus procesos, ni por la prensa ni hacerle llamados a que se activen, sino que va a nacer del propio Sebastián Sichel, y me imagino que esa conversación se va a dar en los próximos días”.

En cuanto al apoyo que dio el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a Kast, el actual diputado señaló que “es un gesto personal de Raúl, una declaración cuando le preguntaron por quién había votado. No tiene por qué ocultar esa información. Lo que sí creo es que no estamos en presencia de ninguna candidatura de continuidad de proyectos políticos que quizás fueron los que gobernaron en los 30 últimos años en Chile. A la segunda vuelta no pasó ni la candidatura de la centroderecha ni la de la Concertación o Nueva Mayoría”.

“Estamos en un ciclo político distinto, por lo tanto el próximo gobierno no va a ser de continuidad, y creo eso es súper importante recordarlo: no es de continuidad del gobierno del Presidente Sebastián Piñera la candidatura de J. A. Kast. Nuestra coalición tiene que mirar para adelante, cómo aportamos, cómo somos capaces de estar a la altura de los desafíos que tiene Chile para adelante si gana J. A. Kast”, concluyó.

Revisa la entrevista completa a continuación: