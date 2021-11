Sichel reitera que no votará por Boric: “Se pasó varios pueblos Izkia Siches”

La jefa de campaña del candidato presidencial Gabriel Boric, Izkia Siches, invitó este martes al excandidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, a unirse a su campaña.

Luego de que el exministro de Desarrollo Social expusiera nueve condiciones a José Antonio Kast para apoyarlo en la elección presidencial de segunda vuelta, la expresidenta del Colegio Médico expresó que “invitaría a Sichel a revisar nuestras propuestas y, en una de esas, incorporarse y apoyar el trabajo que estamos construyendo”.

“Le diría que pudiera revisar nuestro programa, porque muchos de los puntos que ha señalado están incorporados. En el lenguaje y actitud de su candidatura hay bastante sintonía”, añadió.

Sichel no reaccionó positivamente a la sugerencia, la que respondió a través de Twitter. “Se pasó varios pueblos @izkia, he dicho que no existe ninguna posibilidad de que vote por Gabriel Boric o un proyecto del Partido Comunista”, escribió.

“Y seré firme opositor si llega a La Moneda”, concluyó el expresidenciable del oficialismo.