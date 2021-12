Rojo Edwards y el apoyo de Sichel a Kast: “Las condiciones que pone ya están incorporadas la gran mayoría de ellas”

El senador electo por el Partido Republicano, Rojo Edwards, cuestionó que el excandidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, haya entregado nueve puntos condicionantes para dar su respaldo a José Antonio Kast en la elección de segunda vuelta presidencial el 19 de diciembre.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el coordinador política de la campaña del abanderado del Frente Social Cristiano dijo que “valoramos la idea de que Sebastián Sichel quiera, de alguna manera, incorporarse. Porque cuando lo hace, cuando pone las condiciones, está pensando en incorporarse o apoyar”.

“Ahora, para campañas tan cortas lo que tenemos que hacer, lo que han hecho todos los partidos y personas que nos han apoyado, es plantear las mejoras al programa”. “Se plantean no como condiciones, porque tú tienes un grupo muy diversos de personas. Todos los equipos de todas las áreas se han estado fortaleciendo, incorporando nuevas ideas y necesita cierta flexibilidad”, sostuvo.

En ese sentido, Edwards cree que “el apoyo tiene que ser como se dio el apoyo de los partidos, como lo dio Joaquín Lavín y en general, que es un apoyo sin condiciones, pero con sugerencias fuertes que tienen que ser consideradas. Si nosotros estamos consensuando un programa que va a ser presentada muy pronto, espero que antes del 5 de diciembre”.

Además, aseguró que “de los puntos que plantea el candidato Sichel, la verdad es que la mayoría están absolutamente incorporados. Yo no necesito que me diga que para apoyarte tienes que mantener la idea de multilateralismo en las relaciones internacionales de Chile, o que tienes que lograr un equilibrio presupuestario. Si nosotros incorporamos a sus economistas y en lugares destacados en nuestro equipo económico. No necesito que me diga que necesitamos mantener el compromiso del Ministerio de la Mujer, si ya lo especificamos que lo vamos a hacer. Lo mismo con el tema de las termoeléctricas, ya se dijo en un debate claramente por parte de José Antonio que no vamos abrir nuevas termoeléctricas”.

“Las condiciones que pone ya están incorporadas la gran mayoría de ellas y cuestiona materias que él sabe que están resueltas. Por eso yo hago un llamado al excandidato Sichel a que apoye con tranquilidad, y con seguridad de que sus puntos están siendo considerados pero que nos apoye rápidamente”, concluyó.

Revisa la entrevista completa a continuación: