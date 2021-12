Kast arremete contra Boric acusando un cambio de discurso: “Cada vez de parece más a mí”

Este jueves el candidato presidencial José Antonio Kast criticó duramente a su par de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, acusando que este ha “cambiado de posición” tras las elecciones del 21 de noviembre.

“A mí me sorprende como Gabriel Boric ha ido cambiando de posición. Cada vez se parece más a mí. Estoy sorprendido“, partió diciendo el abanderado del Frente Social Cristiano.

“Es una cosa curiosa cuando vemos el discurso final de su cierre de campaña y hace un discurso desafiante, casi violento. Ahora ni siquiera me desafía a mí porque no quiere ir a debatir” agregó Kast.

Posteriormente el candidato arremetió nuevamente contra el actual diputado, asegurando al respecto que “Chile requiere diálogo y él lo único que no quiere es diálogo, ha generado cada vez más odiosidad”.

“¿Qué es eso que dice ‘mientras Kast se junta con los poderosos, yo me junto con los pobres’? Eso es violencia, porque todos queremos que en Chile no haya más pobres, pero en Chile no van a dejar de haber pobres si no hay inversión”, sentenció Kast.

En ese contexto aprovechó además de referirse a su reciente viaje a Estados Unidos, afirmando que “teníamos que ir a decirles a los inversionistas extranjeros que hoy Chile tiene estabilidad y que hay un equilibrio en el parlamento. Estamos empatados y eso es lo que se define en dos semanas”.