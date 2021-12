Mario Desbordes y condiciones de Sichel: “Ojalá apoye clarito y sin dudas a J. A. Kast”

El excandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, le baja el perfil a las encuestas que en estos momentos entregan una ventaja a Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial y llamó a Sebastián Sichel a definir su apoyo por este último.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro de Defensa dijo que “la campaña no ha empezado, este domingo empieza la campaña. Van a salir otras encuestas probablemente donde estén empatados y capaz donde alguna, ya en una semana más (…) probablemente nos encontremos con una donde gane Kast”.

“En este minuto lo que importa es trabajar de cabeza para conseguir los votos que se necesitan para que gane J. A. Kast. Estoy convencido que él es la mejor alternativa de los dos“, opinó.

Consultado por las condiciones que pidió el excandidato oficialista, Sebastián Sichel, para apoyar a Kast, Desbordes respondió que “yo me quedo con la respuesta que dio la vocera, más allá de lo que contestó el Rojo Edwards, que creo que se equivoca. Tiene que entender que no tiene que no tiene que andar peleando con los de este lado. Para qué, qué sentido tiene. Yo creo que Sichel tiene todo el derecho de plantear algunas peticiones, sí creo que debió haberlo hecho una semana antes, porque gran parte de eso lo pedimos los partidos”.

“Varias de las cosas que pide Sebastián ya están listas. Hay un par de cosas que yo no comparto del petitorio de Sebastián Sichel. Primero, le dice a Kast que no podría mandar un proyecto de ley que intente retrotraer el aborto en tres causales. Creo que es un error, porque es una cuestión de debate, de discusión”, dijo.

“La segunda cuestión que no me gustó es cuando Sebastián Sichel pone en su documento, y eso ha dado pie para que hablen de los mínimos civilizatorios, de los mínimos básicos para un demócrata, le dio pie a la izquierda para criticas a J. A. en ese sentido”, agregó.

De acuerdo al expresidente de RN, “este tema de las señales es súper importante, si las segundas vueltas son binarias, es A ó B. Aquí no hay términos medios, y por lo tanto en segunda vuelta o estás con Kast o estás con Boric. Y uno tiene que elegir”.

En ese sentido, dijo que Sichel “ojalá apoye clarito y sin dudas a J. A. Kast y diga ‘mire, sabe que el tema medioambiental está listo, el tema de mujer está listo, este está listo, listo, ok, perfecto’. Si quiere agregar que él consiguió los cambios, ni un problema. A mí no me interesa esa cuestión, que lo apoye”.

Por último, Desbordes dijo que “he tenido diferencias con J. A. Kast, pero no me pierdo ni un segundo en este minuto, creo que dentro de las alternativas lejos es mejor alternativa que Boric. No es el menos malo, no es el mal menor. Algunos dicen que no queda otra. No, lo hago bien tranquilo, porque creo que nos permite pensar en un buen gobierno”.