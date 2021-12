Daniel Matamala revela que Boric se excusó de participar de debate televisado

El periodista de CNN Chile y CHV Noticias, Daniel Matamala, reveló que invitaron a ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial a un debate, tal como lo hicieron para primera vuelta, sin embargo, por la negativa de uno, no lo pudieron realizar.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador reveló: “Invitamos a ambos candidatos a debatir, con el mismo formato y organización de la primera vuelta, las que fueron bien valoradas por todos las candidaturas. Comando de Kast aceptó la invitación, y el de Boric se excusó por problemas de agenda”.

Lo dado a conocer por Matamala se suma a la ausencia de Boric del debate de este martes organizado por la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).

A través de una carta, el candidato de Apruebo Dignidad reconoció que “nosotros habíamos confirmado la participación en la instancia”, pero que debido al quórum de 3/5 para aprobar el proyecto de cuarto retiro, “es mi deber como parlamentario asistir a dicha votación al tratarse de una moción tan relevante para el país”.

Por su parte, Kast criticó esta jornada a Boric en esta materia, ya que el parlamentario “se está bajando de todos los debates”, asegurando que el diputado ha rechazado su asistencia a diferentes instancias con medios de comunicación. “Podrían preguntarle por lo que él dijo en el cierre de su campaña, dijo: voy a pedirle a mis equipos que le digan a J. A. Kast que vamos a debatir en todo momento, todo lugar, todos los días. No he logrado que tenga un solo debate conmigo, y eso frente a la ciudadanía no es aceptable”.