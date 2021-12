Diputado Calisto tras rechazo al cuarto retiro: “Llama la atención la falta de empatía de un sector del Congreso”

Luego que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto del cuarto retiro de los ahorros previsionales, el diputado Miguel Ángel Calisto lamentó la votación en contra de algunos parlamentarios, acusando “falta de empatía” y que “no entienden las necesidades de nuestra gente”.

“Lamentamos el rechazo del cuarto retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones. Había mucha gente esperanzada con la aprobación de este proyecto, ya sea para pagar deudas o concretar sus sueños”, partió diciendo el parlamentario.

En la misma línea argumentó que “en Chile tenemos un 75% de las familias endeudadas, esta es una cifra altísima, por lo que llama la atención la falta de empatía de un sector de nuestro Congreso, que no entiende las necesidades de nuestra gente”.

“Es lamentable que no se hable con datos reales. La derecha ha señalado en múltiples ocasiones que uno de motivos para no aprobar era la inflación. Este es un problema real y debemos estar siempre atentos como país para que no crezca“, sostuvo Calisto.

Pese a esto el parlamentario fue crítico al señalar que la inflación “no es argumento, porque la inflación no se debe a los retiros de los fondos de Pensiones. Vemos el panorama internacional, donde hay países como Estados Unidos, España o Uruguay, donde están con el 7% de inflación. Ninguno de estos países ha tenido retiro de los fondos de pensiones”,

Calisto agregó que “necesitamos un cuarto retiro. Esperamos tener la capacidad de rearmar un proyecto en el Congreso que entienda la problemática que hoy en día viven muchas familias que tienen altos niveles de endeudamiento, o que querían ocupar ese dinero para cumplir sus sueños, como la ampliación de sus viviendas o mejoramiento de las viviendas”.

Finalmente, el diputado aseguró que “quiero reiterar y manifestar mi apoyo a este tipo de proyectos, como también la urgente necesidad de avanzar en la reforma de pensiones, porque esto permitirá mejorar hoy la situación que viven muchos adultos mayores, que reciben pensiones muy bajas”.