José Antonio Kast se ofrece a debatir con Boric: “Si quiere ir acompañado de Daniel Jadue para que lo ayude con las respuestas, no tengo problemas”

Durante la jornada de este viernes, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, explicó su ausencia en el debate de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), donde sí participó el abanderado del Partido Republicano José Antonio Kast.

El aspirante de Frente Amplio estuvo presente en la votación del proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones, razón por la cual no participó en el debate de la organización.

Al respecto, Kast declaró que “lamento que no haya participado y no quiera participar de los debates que nos invitan distintos medios de comunicación”, a lo que Boric respondió que “decir que no quiero debatir es totalmente falso y no se lo vamos a dejar pasar“.

“Vamos a tener un debate en Anatel de todos los canales de televisión y de Archi con todas las radios de Chile“, aseveró el candidato de Apruebo Dignidad.

“Tenemos una campaña de dos semanas legales. Le propusimos a José Antonio Kast debatir desde el comienzo de la campaña y nos dijeron desde su equipo que no porque estaban haciéndole ‘ajustes’ a su programa“, añadió.

Reacción de José Antonio Kast

Debido a lo anterior, el candidato del Partido Republicano respondió a través de su cuenta de Twitter, donde se ofreció a debatir con Boric previo a la segunda vuelta presidencial.

“Si Gabriel Boric me dice en qué ciudad va a estar, nos organizamos para ir a debatir allá. ¿Algún canal se anima a transmitir desde regiones? Cuidemos la democracia, no nos arranquemos de ella”, planteó Kast.

Si Gabriel Boric me dice en que ciudad va a estar, nos organizamos para ir a debatir allá. ¿Algùn canal se anima a transmitir desde regiones? Cuidemos la democracia, no nos arranquemos de ella. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 3, 2021

“Este domingo, por ejemplo, podríamos debatir junto a Gabriel Boric con Iván Valenzuela en Mesa Central. Los chilenos necesitan confrontar posiciones, no monólogos preparados”, añadió el aspirante a La Moneda.

“Quizás Matías del Río se anima a tener un pequeño debate junto a Gabriel Boric en Estado Nacional? ¿A qué le teme el candidato de izquierda? ¿Por qué se arranca de los debates?”, cuestionó Kast.

Finalmente, declaró: “Incluso, si Gabriel Boric quiere ir al debate acompañado de Daniel Jadue para que lo ayude con las respuestas, no tengo problemas. Lo importante es debatir, debatir y debatir, de todos los temas y en el lugar que él quiera“.