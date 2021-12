José Antonio Kast envía mensaje a Gabriel Boric: "No evadas los debates (...) Yo voy a donde tú me invites"

José Antonio Kast realizó un llamado a su contrincante, Gabriel Boric, para que se reúnan en varias instancias de debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato a la presidencia del Partido Republicano se refirió a la falta de interés del abanderado de Apruebo Dignidad por los encuentros en Calama, comuna que eligió para el inicio de su gira por el país.

“Invitar a Gabriel Boric a que cumpla lo que el mismo planteo, el en la primera vuelta dijo que estaba abierto a debatir si pasábamos a segunda vuelta, no solo solo pasamos, pasamos primeros y a diferencia de otros que pasan primero y no quieren debatir, nosotros si queremos debatir”, señaló Kast.

“Él en el cierre de la primera vuelta señaló con mucha fuerza que les iba a pedir a sus equipos que nos solicitaran debates en todos los temas, en todas las partes, en todos los lugares. Gabriel, estoy aquí en Calama, mañana en Antofagasta, si quieres debate aquí, aquí. Si tu vas a Concepción, voy a Concepción (…) si quieres en Santiago, en Santiago, pero no evadas los debates. La ciudadanía no se merece no conocer, de primera fuente los planteamientos de cada uno de nosotros“, agregó.

“La democracia se construye en base al diálogo y al voto informado y si tu no quieres debatir eso le hace mal a la democracia. Mi invitación es a que debatamos con altura de miras”, complementó Kast.

Finalmente, el candidato republicano criticó la ausencia de Gabriel Boric en el debate de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH).

“Yo te invito a que aceptemos los debates a los que nos invitan los medios de comunicación y si no quieres con medio de comunicación hagámonoslo entre los dos. Yo voy a donde tú me invites“, cerró Kast.