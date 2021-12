J.A. Kast negó haberse juntado con Parisi en Estados Unidos y disparó a Boric por debates: “No andes arrancando”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, negó que se haya juntado con el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, durante su viaje a Estados Unidos.

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, el abanderado de extrema derecha señaló que “no me he juntado con Parisi y lo que vamos a hacer hoy día es una entrevista en el canal de Parisi y Gabriel Boric se ha prestado para hacerse eco de mentiras y noticias falsas. Espero que Boric no se corra y esté con él el martes”.

En ese sentido, emplazó a Gabriel Boric de participar del programa “Bad Boys” de Parisi, luego que el candidato de izquierda señalara que aún está “evaluando”, junto a su equipo, si estará en el “live”.

“Esa es una excusa más, porque así como él planteó al término de la primera vuelta en público que íbamos a debatir en todos los lugares de Chile haciendo eco de lo que yo le había planteado en primera vuelta cuando me dijo que si pasaba a la segunda vuelta voy a ver si eres digno de debatir conmigo”, dijo Kast ante la puesta en duda de Boric.

“Pasé a la segunda vuelta en primer lugar y él dice que va a debatir todos los días donde sea y todavía no lo podemos encontrar y anda escabullendo todo y ahora encontró una excusa perfecta para decir que por la información de La Red, que no sé de dónde la habrán sacado. Él está inventando”, agregó Kast.

Por lo mismo, señaló que “lo que yo he dicho es que me voy a juntar hoy en un Zoom con Franco Parisi y los entrevistadores que firman parte del programa Bad Boys al cual está invitado Gabriel Boric. Así que Gabriel, no andes arrancando, no escapes de todas las situaciones que pareciera ser que te incomodan”.

“Anda a los programas, vamos a los debates, no te bajes de todos los debates, ya no estuviste en las pymes, así que te invito a que nos sentemos donde tú quieras, en Talcahuano, en Punta Arenas, Arica o Santiago. Debatamos para que la gente pueda ver tu propuesta y la mía cara a cara”, expresó el abanderado del Partido Republicano.