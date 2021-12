Kast a Parisi por pensión de alimentos: “En caso de una condena, vas a tener que hacerte responsable”

El candidato del Partido Republicano José Antonio Kast participó la noche del domingo del programa “Bad Boys” de Franco Parisi, líder del Partido de la Gente.

Al comenzar a hablar, Kast pidió tener unos minutos para explayarse y en eso tocó el tema del juicio por pensión de alimentos que mantiene el excandidato presidencial que vive en Estados Unidos.

“Es algo que está latente permanentemente y es la pensión de alimentos, Franco. Yo no conozco el detalle. No sé en qué está la situación. Si sé que en caso de una condena, vas a tener que hacerte responsable y cumplir porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y no colabore”, dijo.

El líder republicano agregó eso sí que “los casos son distintos pero la Ley tiene que cumplirse y las sentencias judiciales también tienen que cumplirse y en eso vamos a ser muy estrictos, muy claros”.