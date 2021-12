Kast y Parisi coinciden en críticas a Piñera por tema económico: “Lo ha hecho mal en varios temas”

El candidato del Partido Republicano José Antonio Kast participó la noche del domingo del programa “Bad Boys” de Franco Parisi, líder del Partido de la Gente.

Para comenzar Parisi dijo que el Presidente Piñera “está dejando unas bombas de tiempo a la siguiente administración”, como el hecho de que ratificara en el cargo al director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, nombrado por Bachelet y “que fue el que salvó a todos los políticos que habían recibido plata ilegal”.

“Ratificó al Presidente del Banco Central, Marcel, muy bueno en lo académico pero creo que no es lo que se necesita para lo que viene. Y acaba de nombrar a un nuevo Consejero del Banco Central, otro ex Bachelet”, agregó Parisi en referencia a Luis Felipe Céspedes, quien fuera Ministro de Economía.

“Eso me preocupa porque si usted sale electo Presidente, se le viene muy difícil la mano. Tiene que conseguir 17 mil millones de dólares y yo creo que la recaudación va a ser mucho menor que lo estimado por el Banco Central. ¿Cómo va a enfrentar usted esta situación tan menoscaba en el punto de vista económico?”, preguntó Parisi a Kast.

Tras hablar unos minutos donde les reconoció el manejo por redes sociales e Internet del Partido de la Gente para comunicarse con la ciudadanía, Kast dijo que efectivamente “el gobierno de Piñera lo ha hecho mal en varios temas”.

“Claramente, cuando llegó debiera haber cambiado al director de Impuestos Internos y llama la atención que no lo haya hecho, precisamente después de su elección que fue cuestionado el tema de la rendición de los recursos al Servel y también fue cuestionada en su momento la rendición de Michelle Bachelet”, dijo Kast.

“También llama la atención que el Fiscal Nacional muchas veces no existe. También llama la atención lo del Banco Central. Respeto la independencia del Banco Central, creo que Marcel ha sido un buen conductor en términos generales pero se está empezando a ver el cuoteo en el BC, es un acuerdo del Senado con el gobierno y eso no está bien. Nosotros si queremos a hablar de independencia real del BC, tenemos que cuidarlo y tienen que llegar ahí los mejores, no si tienen respaldo de partidos o que se diga que hoy me toca a mí, mañana a ti”, agregó.

Respecto de cómo buscará los recursos, Kast analizó que “yo estoy convencido y lo vi en mi viaje a Estados Unidos que Chile sigue siendo un país excepcional, que superó todas las dificultades, que se puso como primero a nivel de Latinoamérica, confianza y había un capital humano gigantesco. Se cuestionó por el manejo de algunos constituyentes y haber hecho un debate político y no social”.