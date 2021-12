Giorgio Jackson: “Vemos que la candidatura de J. A. Kast es una especie de obsesión por Gabriel Boric”

El coordinador político del comando de la candidatura presidencial de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, desestimó las críticas de los cambios de posturas o “volteretas” del abanderado de Apruebo Dignidad y que, en ese mismo sentido, se podría apuntar por lo mismo a José Antonio Kast.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado de Revolución Democrática dijo que Boric se dedica, “tanto en su franja como en sus discursos, hablar de propuestas, hablar de esperanza, mientras que lo que vemos, lamentablemente, en la candidatura de J. A. Kast es una especie de obsesión por Gabriel Boric cuando habla todo el rato de él, y no de las propuestas que podría tener para Chile. Y ahí vemos una diferencia de estilos, de quién quiere provocar más polarización hablando todo el rato del oponente versus Gabriel Boric con un mensaje de esperanza centrado en las propuestas que tenemos para Chile”.

En esa misma línea, afirmó que Boric se caracteriza por ser “un liderazgo que escucha, que no reacciona de manera violenta, sino una persona que permite tender puentes con los que están al frente”, y dio como ejemplo cuando se plegó al acuerdo por la infancia impulsado por el Gobierno.

“Yo no conozco casos, quizás me equivoque, en que J. A. Kast haya tenido acciones donde cruce el río y diga ‘me sumo a algo con gente que contrario a mi postura’. Por lo tanto, a mí me da más tranquilidad que Gabriel Boric en un futuro gobierno sea capaz de encontrar acuerdos en un Congreso que va a ser complejo y sea posible que nos garantice estabilidad, precisamente, por esa capacidad de construir los cambios profundos que Chile necesita. No lo veo, sinceramente, no solo porque no sea mi candidato, sino porque su historial no lo acompaña a J. A. Kast en este rol mediador, porque él en general es alguien que ha polemizado en los dos últimos años, especialmente en el proceso que nos llevó a una nueva Constitución”, opinó.

Consultado por las críticas de “volteretas” en las opiniones del candidato, Jackson dijo que “yo creo que Gabriel, en general, tiene un liderazgo que escucha los comentarios, incluso, que su primera postura sea respecto a un tema… por ejemplo, la idea que mientras hubiera IFE no hubiera cuarto retiro. La verdad es que escuchando a las personas que han quedado totalmente acogotadas con la deuda, de personas que trabajan en transporte o en algún rubro del comercio y quedaron sin ingreso, la verdad es que Gabriel escucha y dice ‘ok, no tenía razón yo desde mi posición de privilegio respecto de la necesitas que hoy están teniendo las personas con respecto al IFE’, menos ahora que se acaba el IFE”.

“Creo que eso no refleja debilidad, sino es una característica que tiene Gabriel de escuchar. Sin embargo, por ejemplo, creo que cuando J. A. Kast que tiene, al menos uno de los atributos que él fortalecía, es que iba de frente, iba con autoridad y nada lo iba hacer cambiar de sus convicciones, lo que vemos es que su principal atributo hoy día se ve totalmente mermado por las, uno le podría decir, ‘volteretas’ también, no me gusta decirle así, sino que cambios de opinión, retrocesos, respecto a su programa inicial“, contrapuso.

“Mi impresión es que cuando él anuncia toda su vida que quiere privatizar Codelco, y ahora que va a una segunda vuelta dice que no. Cuando dice en su programa que quiere abrir nuevas termoeléctricas y después dice que no. Cuando dice que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y después dice que no, ‘pero tampoco estoy tan en contra de los deudores de alimentos’. Nadie le llama volteretas a eso, y mi impresión es que le pega a la línea de flotación a de alguien que decía ser de convicción profunda y nadie lo iba a mover“, señaló Jackson.

Revisa la entrevista completa a continuación: