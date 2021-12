José Antonio Kast sobre Gabriel Boric: “No ha hecho un mea culpa cuando dijo que iba a indultar a los delincuentes”

El candidato presidencial de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, criticó duramente al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por algunas de sus propuestas de Gobierno y por rechazar instancias para debatir con él.

“Yo espero que Gabriel Boric ya no presente más excusas, nosotros lo invitamos a debatir en la primera vuelta y su excusa era que no marcábamos en las encuestas y que una vez que pasáramos a segunda vuelta íbamos a debatir“, comentó Kast desde Viña del Mar.

“Después, al pasar a primer lugar en primera vuelta, él señala en su segundo lugar que nos va a invitar a debatir a lo largo de todo Chile en todos los temas. Y hoy día busca una nueva excusa diciendo que no hay un programa claro. El programa está y las ideas están. Si él no tiene ideas para debatir, que lo diga claramente“, agregó el aspirante a La Moneda.

Según dijo el abanderado del Partido Republicano, “el programa es una incorporación y un trabajo en el tiempo. Cuando uno quiere hablar de vivienda, cuando uno quiere hablar de salud, cuando uno quiere hablar de educación, cuando uno quiere hablar de propiedad privada, de inmigración, de defensa, no necesita necesariamente tener ahí el programa sobre la mesa, o ¿él va a cambiar de opinión una vez más en temas de inmigración, en temas de seguridad, en temas de paz, en temas de salud, en temas de educación? No lo creo“.

En este sentido, Kast declaró que “no busquemos excusas, porque aquí nosotros lo que hemos hecho es complementar, adecuar algunas cosas, no hemos tenido una voltereta como la ha tenido él permanentemente”.

“Quizás él deba debatir entre el Boric de la primera vuelta y el Boric de la segunda vuelta, y eso es algo que al menos él ni siquiera hace. No ha hecho un mea culpa, no ha hecho un mea culpa cuando dijo que iba a indultar a los delincuentes, y ahora dice que no los va a indultar; no ha hecho un mea culpa ni pedido perdón a nuestros Carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas que insultó, ninguneó; no ha hecho un mea culpa en el tema internacional, donde dijo que iba a cerrar los Tratados de Libre Comercio, con el daño que eso implica para Chile y su crecimiento”, complementó.

“Nosotros fuimos a Estados Unidos a decirles que Chile sigue siendo un país extraordinario, no como algunos partidarios de él (Boric) que desprecian nuestra Nación”, puntualizó.

Nuevo programa

Con respecto al nuevo programa que presentará el abanderado presidencial este martes, Kast detalló que “ya hemos señalado algunos cambios importantes. Nosotros cometimos un error al decir que íbamos a fusionar el Ministerio de la Mujer con otro Ministerio, y lo que hemos señalado es que vamos a potenciar el Ministerio de la Mujer, pero en la misma línea de buscar más derechos y más protección para la mujer, no solamente en las causas judiciales, sino también en temas laborales, en temas de bienestar social, con salas cunas universales, con subsidios especiales para que ellas no tengan que tener ese desgarro si van a trabajar o van a tratar de cuidar a un ser querido”.