Tucapel Jiménez a Chile Vamos: “Respeten la historia y el prestigio de la ANEF”

El diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez (PPD), criticó que las bancadas de diputados de Chile Vamos pidieran un pronunciamiento a la Contraloría, respecto al plan de despliegue territorial ideado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en favor de la candidatura presidencial de Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de diciembre.

Jiménez afirmó que “es realmente increíble que los diputados de Chile Vamos en lugar de preocuparse del descarado intervencionismo electoral que ha tenido el gobierno en apoyo de Kast, estén haciendo esta presentación a la Contraloría en contra de los empleados públicos”.

“El apoyo explícito que le dio el ministro de Educación al candidato del Partido Republicano, en cualquier democracia del mundo debió haberle significado renunciar inmediatamente a su cargo. Y en lugar de ello, el ministro de la Segpres le otorga su respaldo diciendo que los gobiernos no son mudos. Otro ejemplo es la subsecretaria Daza, que si no fuera por las presiones que se le hicieron, no habría renunciado y estaría participando en el comando de Kast sin goce de sueldo”, explicó el diputado.

El parlamentario agregó que “por todo lo anterior, es francamente asombroso que se acuda a la Contraloría por las acciones de despliegue de la ANEF, cuando a nadie le debería sorprender que los empleados públicos no apoyen a un candidato que habla que va a terminar con la mitad de los ministerios y va a despedir a más de 30 mil empleados públicos”.

“Es decir, el sentido común lleva a pensar que ningún empleado debiera estar dispuesto a apoyar a un candidato que los amenaza con despedirlos y constantemente los ha denostado tratándolos de grasa del Estado. Respeten la historia y el prestigio de la ANEF “, concluyó Tucapel Jiménez.

Agencia Uno.