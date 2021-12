Adolfo Zaldívar Palma fue expulsado de la DC tras apoyar a Kast

La Democracia Cristiana (DC) expulsó a Adolfo Zaldívar Palma del partido por expresar su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast, mientras que el partido decidió respaldar la de Gabriel Boric.

Según consignó La Tercera, la decisión fue tomada por unanimidad por el Tribunal Supremo de la colectividad por ir en contra de los acuerdos políticos” definidos por la DC.

Según dijo el presidente de la instancia, Andrés Parra, “él está desobedeciendo” lo acordado por el partido, lo que significa “motivo suficiente para la expulsión, porque además lo ha dicho públicamente”, dijo sobre el hijo del fallecido senador Adolfo Zaldívar.

“Si alguien no está de acuerdo, tiene que ir a hacer su vida al otro lado, no tiene ninguna obligación de quedarse en el partido. El partido no puede permitir que cada persona haga lo que se le de la gana, porque no somos una montonera (…) toda la gente que hemos expulsado durante este año ha sido por esa razón: de ir en contra de los acuerdos”, concluyó.